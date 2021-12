Dalla Spagna: Xavi vuole Morata al Barcellona

Secondo quanto riportato da AS, il Barcellona vorrebbe prendere Alvaro Morata, già a gennaio, e cui sarebbero già stati contatti tra le parti. L’attaccante, cresciuto nella “cantera” del Real Madrid, piace molto a Xavi, tecnico dei catalani, che avrebbe già sentito telefonicamente lo stesso Morata, per conoscere la sua disponibilità a trasferirsi subito al Barca.

L‘Atletico Madrid, club proprietario del cartellino dell’attaccante, sarebbe d’accordo con la trattativa.

Morata non sta vivendo un momento bellissimo alla Juve. Il club bianconero ha speso 20 milioni per il prestito di due anni dell’attaccante dai colchoneros, e che l’eventuale riscatto dall’Atletico costa 35 milioni. Ricordiamo che la Juve è sempre alla ricerca di un attaccante: il nome che Allegri ha fatto ad agosto è Mauro Icardi (ci sono stati anche contatti recenti), mentre ieri è stato proposto Milik in uscita dal Marsiglia.

Foto: Twitter Juventus