Il retroscena: Juve, proposto Milik non più felice all’OM. E su Icardi…

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juve, dice giustamente che il club non farà colpi di teatro a gennaio. Non ci sono dubbi su questo: Mauro Icardi in prestito non sarebbe certamente un colpo di teatro, ma un’operazione utile per Max Allegri. Ricordiamo che è stato l’unico nome che l’allenatore ha fatto, come vi raccontiamo da agosto, per la necessità di riempire l’area con uno specialista. E il diretto interessato con il PSG ha poco spazio, anche se ultimamente ha giocato e ha segnato in pieno recupero. Vedremo quale sarà la posizione definitiva del club francese, intanto la novità di giornata è che ai bianconeri è stato proposto Arkadiusz Milik, non più intoccabile nell’Olympique Marsiglia (anzi). Una soluzione che sarà valutata (non è la prima scelta di Allegri), a maggior ragione se in prestito, il polacco in passato era stato vicino alla Juve e guadagna poco più di 3,5 milioni.Molto meno di Aubameyang, in uscita dall’Arsenal, e che è stato nuovamente riproposto ai bianconeri. Milik può essere un’idea, aspettando le ultime decisioni del PSG per Icardi, mentre non esistono margini a gennaio – tranne clamorose sorprese – per Scamacca (piace alla Juve, ma c’è forte l’Inter per l’estate) e Vlahovic.

Foto: Twitter OM