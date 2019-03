Dalla Spagna ulteriori conferme: Hector Herrera è dell’Atletico Madrid

Hector Herrera all’Atletico Madrid, una pista che vi avevamo anticipato lo scorso 21 gennaio parlandovi in esclusiva della mega offerta dei Colchoneros, ora dalla Spagna arrivano ulteriori conferme: secondo l’autorevole Marca, il centrocampista messicano può già considerarsi il primo rinforzo estivo dell’Atletico. Operazione chiusa, con il club spagnolo che aveva sbaragliato da tempo la concorrenza: Herrera, in scadenza a giugno con il Porto, arriverà alla corte di Simeone a parametro zero e firmerà un contratto quinquennale, come confermano anche i principali media lusitani. Herrera-Atletico, una volata partita il 21 gennaio…

Foto: remezcla.com