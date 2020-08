Dalla Spagna: Messi, gli scenari possibili

Tiene ancora banco, e non può essere altrimenti, la questione Messi in Spagna. Dopo gli addii di Setien e Abidal e l’arrivo di Koeman in panchina, per il quale manca soltanto l’ufficialità, il Barcellona comincerà una rivoluzione per certi versi storica. Con la disfatta in Champions contro il Bayern si è chiuso un ciclo, il club va rifondato. Ancora incerto, in questo senso, il futuro di Messi, anche se le dichiarazioni di ieri di Bartomeu sembrano una sentenza. Marca prova a ragionare sui possibili scenari: l’argentino potrebbe scegliere di rinnovare per altri due anni, in modo tale da restare al centro del progetto di rilancio di Koeman, oppure lasciare il Barça, che avrà bisogno di tempo per tornare ad essere se stesso; nel caso in cui quest’ultima ipotesi prendesse quota, secondo gli spagnoli soltanto il Psg dell’amico Neymar e il Manchester City del mentore Pep Guardiola avrebbero la forza finanziaria per sobbarcarsi il peso di un’operazione del genere. Questa è l’interpretazione di Marca, solitamente vicino al Real, e che va considerato alla luce di quanto dichiarato ieri da Bartomeu.

Foto: Mundo Deportivo