Bartomeu: “Messi? Vuole finire la carriera al Barcellona”

Josep Maria Bartomeu, numero uno del Barcellona, nell’intervista rilasciata alla tv ufficiale del club catalano si è soffermato non solo su Koeman ma anche sul futuro di Lionel Messi, dato vicino all’addio: “Leo vuole finire la carriera al Barça. Per Koeman è il pilastro fondamentale del nuovo progetto che sta per iniziare. Ha un contratto fino al 2021, sa che c’è un nuovo progetto e un nuovo allenatore. Non ho dubbi su questo. Arthur? Non parlo di un calciatore che è già di un altro club, ma non è stato corretto a non tornare dalle vacanze. C’è un procedimento aperto, i calciatori rispondono delle loro azioni”.

Foto: youtube Barça