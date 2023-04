L’indiscrezione dalla Spagna: Mbappé vuole lasciare il PSG

Non sembra trovar pace Kylian Mbappé, infatti dopo lo scontro per la campagna abbonamenti con il PSG, il francese secondo il “Chiringuito de Jugones” si sta guardando attorno e avrebbe espresso la sua volontà di lasciare Parigi nella prossima estate. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Edu Aguirre, il fenomeno transalpino più volte ha comunicato ai suoi affetti stretti la voglia di provare una nuova esperienza.

Alla finestra c’è sempre il Real Madrid di Florentino Perez, che è da più di un anno che sta corteggiando il calciatore del PSG. Ed è pronto ad un ennesimo assalto nel prossimo mercato estivo.

Foto: Instagram PSG