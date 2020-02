Dalla Spagna: Matri svincolato, ci prova anche il Las Palmas

Alessandro Matri è molto corteggiato sul mercato. L’attaccante classe ’84, recentemente svincolatosi dopo la breve avventura al Brescia, piace a diversi club: sulle sue tracce c’è il Pescara, oltre a qualche società di Serie A come la Spal. Ma nelle ultime ore, lo stesso Matri è stato accostato anche al Las Palmas: l’autorevole Marca rivela come la squadra spagnola stia cercando di rimpiazzare il ceduto ​Tomas Pekhart con l’ex giocatore del Sassuolo. Il direttore sportivo del club iberico, Rocco Maiorino, starebbe personalmente trattando con l’agente di Matri. Una situazione da monitorare in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Brescia