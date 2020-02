Esclusiva: il Pescara aspetta ancora Matri. Bojinov pista (per ora) fredda

Il Pescara vuole prendere un attaccante svincolato ma alle sue condizioni. Coltiva ancora una speranza di strappare il sì di Alessandro Matri che aspetta la Serie A. Le chance non sono molte ma il Pescara vuole ancora sperare. E se non arrivasse Matri, potrebbe restare così. La pista Valeri Bojinov, prospettata da pescarasport24.it verso le 13, al momento è fredda. Bojinov ha detto recentemente no al Livorno, il Pescara lo intrigherebbe ma devono cambiare alcune condizioni perché la trattativa possa entrare nel vivo.

Foto: Brescia Twitter