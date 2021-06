Dalla Spagna: Lucas Vazquez vicinissimo al rinnovo col Real Madrid

Giornate particolarmente calde in casa Real Madrid, nelle prossime ore è attesa l’ufficialità del nuovo tecnico blancos, Carlo Ancelotti. L’italiano è volato molto rapidamente in testa nelle gerarchie di Florentino Perez, come vi abbiamo raccontato ieri. Ma non solo Ancelotti, sembra vicinissimo anche il rinnovo di Lucas Vázquez per le prossime tre stagioni. C’è accordo totale per il centrocampista in scadenza a giugno 2021, secondo MARCA mancano solo la firma e l’ufficialità.