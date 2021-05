Dalla Spagna: anche Ancelotti avanza nella lista del Real

Secondo quanto riportato dall’autorevole testata spagnola Cadena Ser, Carlo Ancelotti è stato contattato da Florentino Perez per un ritorno a sorpresa sulla panchina del Real Madrid. Addirittura, secondo i colleghi iberici, Ancelotti sembrerebbe essere l’opzione che più piace al momento negli uffici del club bianconero con contatti iniziati già quattro giorni fa per conoscere la disponibilità dell’italiano. L’Everton sarebbe già in cerca di un eventuale sostituto.

Foto: Twitter Everton