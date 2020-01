Dalla Spagna: l’agente di Cavani a Madrid per chiudere con l’Atletico

Cavani e l’Atletico Madrid, un matrimonio sempre più vicino. Giorni fa vi avevamo raccontato dell’assenza dell’attaccante uruguayano dalla lista dei convocati per la sfida contro il Lille. Motivo? Un malcontento sempre crescente dell’attaccante. E’ su questo humus che il trasferimento di Cavani – come riferisce il portale spagnolo As.com – potrebbe concretizzarsi addirittura nella giornata di oggi. Infatti il suo agente è a Madrid per trattare personalmente con l’Atletico.

Foto: AS