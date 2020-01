Si fanno sempre più incessanti le voci che vedrebbero Edinson Cavani lontano da Parigi. Secondo quanto riferito da L’Equipe, l’attaccante ex Napoli sarebbe stato dispensato dalla sfida contro il Lille per motivi relativi al mercato. Cavani non sarebbe più intenzionato a rimanere sotto la Tour Eiffel e spingerebbe per la destinazione spagnola, nella fattispecie l’Atletico Madrid.