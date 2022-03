Dalla Spagna: il Real cerca un vice Casemiro. Vicino Tchouameni, fissato il prezzo

Oltre alla necessità di rinforzare l’attacco la dirigenza dei Blancos lavora anche per puntellare la rosa inserendo tasselli utili in altre zone del campo. Fra questi rientra anche un centrocampista che sia in grado di dar fiato a Casemiro, instancabile guida della mediana insostituibile per Carlo Ancelotti.

In quest’ottica, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, nel mirino ci sarebbe il giocatore in forza al Monaco Aurélien Tchouameni, già segnalato tempo fa alla dirigenza dall’allora allenatore francese Zinedine Zidane. Il prezzo orbita intorno ai 50 milioni di euro e la trattativa sarebbe avviata, anche se prima il Real ha bisogno di sfoltire la rosa.

Foto: sito ufficiale Monaco