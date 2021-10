Tchouameni piace a tutti. Chi è il nuovo talento francese

In questi giorni il nome che è sulla bocca di tutti è quello del centrocampista Aurelien Tchouameni. Classe 2000, titolare nella finale di Nations League con la Francia al fianco di Paul Pogba (di cui sembra la fotocopia), per sostituire Rabiot, alle prese con il Covid.

Il ragazzo milita in Ligue 1, nel Monaco, fucina di talenti in questi anni, vedasi Mbappé. E’ un centrocampista forte fisicamente, abile con i piedi, ed è molto duttile, visto che può essere impiegato in tutti i ruoli del centrocampo, nonostante prediliga agire da mezzala con alle spalle un mediano di contenimento. E’ un giocatore dotato anche di un buon tiro da fuori, anche se il gol non è la sua prerogativa (solo 3 in 46 presenze nel Principato).

Cresciuti nel Bordeaux, nel 2018, non ancora maggiorenne, ha esordito in Ligue 1 con i girondini. Fino al 2020, 26 presenze in campionato con la maglia del Bordeaux. Poi la cessione al Monaco nel gennaio 2020, per 18 milioni di euro. Ha firmato un contratto fino al 2024.

Le sue prestazioni super con il Monaco lo hanno portato alla convocazione in Nazionale da Deschamps, dopo aver giocato per 22 volte in Under 21. Il 26 agosto 2021 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore, al termine del deludente scorso Europeo. Esordisce con la selezione transalpina, in occasione del pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina.

Tchouameni ha tutto per imporsi anche in grandi club. Il Real Madrid lo segue con interesse, anche il Barcellona e il PSG e in Italia anche la Juve lo ha messo nel mirino. Sicuramente sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato.

Foto: Twitter Monaco