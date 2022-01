Dalla Spagna: il PSG pronto a offrire Icardi al Barcellona per arrivare a Dembelé

Asse caldo tra Barcellona e Parigi per quanto riguarda Ousmane Dembelé. Dopo aver trovato l’accordo con l’attaccante, il Paris Saint-Germain ha iniziato le trattative per convincere il Barcellona a cedere il giocatore entro domani, e non prenderlo a giugno. La volontà è quella di arrivare a una conclusione da entrambe le parti.

Secondo quanto riporta Sport, Leonardo vorrebbe chiudere la trattativa e per convincere i catalani, il dirigente dei parigini potrebbe inserire nella trattativa Mauro Icardi, ormai lontanissimo dai piani della società. Il Barcellona starebbe cercando una punta, dopo lo stop ricevuto per Morata.

Foto: Twitter Barcellona