Dalla Francia: accordo PSG-Dembelé. Si tratta per portarlo subito a Parigi

Ousmane Dembélé è molto vicino a lasciare il Barcellona. L’esterno offensivo francese, ha raggiunto l’accordo col Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da Footmercato, le parti hanno trovato un’intesa sull’ingaggio.

Il Barcellona chiede che il calciatore lasci subito il club, quindi nelle prossime ore Leonardo cercherà di trovare un accordo col Barcellona per portarlo in Ligue 1 già in questa sessione di mercato, altrimenti il giocatore volerà a Parigi in estate.

Sembra quindi concludersi una lunga querelle di mercato durata alcuni mesi.