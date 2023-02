Dalla Spagna: il Barcellona rischia sanzioni FIFA e UEFA per il caso Negreira

Il Barcellona, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Paìs, rischia sanzioni da parte di UEFA e FIFA per via del “caso Negreira” emerso nei giorni scorsi. Il club blaugrana è stato accusato di aver versato circa 1,4 milioni di euro all’ex arbitro José Maria Enriquez Negreira, che all’epoca dei fatti, dal 2016 al 2018, ricopriva il ruolo di vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri. Nel caso in cui venissero confermate le accuse, UEFA e FIFA prevedono nei rispettivi codici disciplinari delle sanzioni indipendentemente dal fatto che il club venga punito dal punto di vista sportivo in Spagna. La FIFA potrebbe imporre retrocessioni e persino la perdita di titoli, mentre la UEFA nel 2013 escluse dalla Champions League il Fenerbahçe per un caso di partite truccate.

Foto: Facebook Uefa