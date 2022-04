Dalla Spagna: Haaland aspetta il Real Madrid, non è ancora fatta con il City

Continua a tenere banco il futuro di Erling Haaland. L’esplosivo centravanti del Borussia Dortmund ha già fatto sapere al club che andrà via al termine di questa stagione e, come raccontato nei giorni scorsi, sembrava fatta per il suo passaggio al Manchester City. La trattativa, però, non sarebbe conclusa, dato che – scrive quest’oggi AS – il norvegese non ha ancora chiuso le porte al Real Madrid, l’altra grande pretendente oltre ai Citizens. L’idea del calciatore, come apprendiamo dal quotidiano spagnolo, è quella di mantenere calde entrambe le opzioni (City e Real, appunto) fino al termine dell’annata in corso. Il classe 2000 non ha ancora detto “sì” al Manchester City perché, si legge, attende la fumata bianca per Mbappé ai Galacticos. Qualora questa non dovesse arrivare, ecco che l’obiettivo numero uno tornerebbe a essere lui.

Foto: Twitter Haaland