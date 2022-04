Haaland, il City sfreccia. Perché il Real si è fermato

Erling Braut Haaland potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Manchester City. La gemma norvegese diventerebbe, dunque, il centravanti che Pep Guardiola sta cercando da quando il Kun Aguero non gli ha più garantito condizione e continuità. Non c’erano/ci sono solo i Citizens in corsa per il norvegese, dato che è noto l’interesse da parte del Real Madrid: nel giugno scorso i Blancos hanno incontrato l’entourage del ragazzo, impostando un accordo, ma sono subentrati fattori che hanno frenato l’operazione. Quali? Inevitabile menzionare l’impressionante rendimento di Karim Benzema, che in questa stagione ha già messo a referto trentanove gol in altrettante partite. Il possibile, ma non scontato, approdo di Kylian Mbappé in terra madrilena avrebbe poi rallentato i discorsi, data la portata di due operazioni di questo tipo, complicate da conciliare. Infine, tanta importanza sta avendo nelle valutazioni la visibilità che il classe 2000 otterrebbe dal credo calcistico di Guardiola. Disponibili anche i dettagli sulle cifre: Haaland guadagnerà trenta milioni di euro netti a stagione, mentre il City verserà nelle casse del BVB i 75 milioni di euro della clausola rescissoria.

Foto: Twitter Haaland