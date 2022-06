Dalla Spagna: è fatta per il prestito di Lenglet dal Barcellona al Tottenham

In mattinata il quotidiano spagnolo Sport, aveva dato per fattibile l’operazione Lenglet, che dal Barcellona era vicino al prestito al Tottenham. La conferma arriva anche da El Mundo Deportivo che dà per fatta l’operazione di mercato. Lenglet arriverà dai blaugrana con la formula del prestito secco.

Il difensore ha giocato 27 partite in tutte le competizioni nella stagione appena conclusa con i catalani. Il giocator era stato accostato anche a club italiani, ma il suo futuro è alla corte di Antonio Conte.

Foto: twitter Barcellona