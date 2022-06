Sport: Lenglet fuori dai piani di Xavi. Il difensore è vicino al Tottenham

Clement Lenglet verso il Tottenham. Secondo quanto riportato da Sport, gli Spurs sono pronti ad affondare il colpo per il difensore centrale del Barcellona. Il giocatore non rientra più nei piani di Xavi e, dopo qualche perplessità iniziale, sembrerebbe disposto ad accettare il trasferimento a Londra. Sempre stando a quanto riferito dal quotidiano sportivo, ci sarebbe stato un interesse anche della Roma sul calciatore, ma i giallorossi non erano disposti a pagare il pesante ingaggio del difensore francese.

Foto: Twitter Barcellona