Dalla Spagna: Diego Costa in trattativa con il Vasco da Gama

Diego Costa, secondo Marca, sarebbe in trattativa con il Vasco da Gama. L’ex attaccante del Chelsea e dell’Atletico Madrid è svincolato, dopo la fine del suo contratto con il Wolverhampton. Dal canto suo, la squadra brasiliana, ultima in campionato, punta a rafforzare la propria squadra per cercare di rimanere nella massima serie e avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante spagnolo.

Foto: Instagram Wolverhampton