Ufficiale: Wolverhampton, a fine stagione saluteranno Joao Moutinho, Diego Costa e Adama Traoré

Tripla partenza per il Wolverhampton. Con un comunicato la società inglese ha annunciato che a fine stagione si separeranno le strade del club e di Joao Moutinho, Diego Costa e Adama Traoré. Quest’ultimo valuterà diverse proposte, era stato sondato dal Napoli fin dallo scorso novembre per un ingaggio a parametro zero, poi sono cambiate molte cose. Ma è un nome che il club azzurro ha seguito con attenzione anche nelle ultime settimane.

Foto: sito ufficiale Wolverhampton