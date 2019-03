Dalla Spagna confermano: Jovic a un passo dal Barcellona. Sulle cifre…

Il Barcellona avrebbe bruciato la concorrenza per Luka Jovic, assicurandosi l’attaccante serbo dell’Eintracht Francoforte. Lo riporta oggi la radio catalana RAC1, che conferma come la dirigenza blaugrana abbia incontrato giovedì scorso a Milano l’agente del giocatore, Fali Ramadani, per discutere la firma del centravanti. Jovic, come vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, da tempo è una vera e propria ossessione del Barça che lo ha individuato come erede naturale di Luis Suarez. La Bild lo scorso 11 febbraio ha annunciato che il Barcellona aveva già raggiunto un’intesa di massima con Jovic in vista della prossima estate. Ora dalla Spagna arrivano conferme totali: secondo l’emittente sopracitata, il serbo classe ’97 costerà al club catalano “almeno 60 milioni”. Jovic, autore di 14 gol nell’attuale Bundesliga, gioca nell’Eintracht in prestito dal Benfica e il club di Francoforte ha già fatto sapere che riscatterà il giocatore a fine stagione. Ma nel suo futuro, salvo clamorose sorprese, ci sarà il Barcellona…

Foto: Marca