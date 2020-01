Dalla Spagna confermano: il Siviglia spinge per Suso

Sono ore calde per il futuro di, sempre più ai margini del. E dopo quanto vi abbiamo raccontato sul già due settimane fa ), dalla Spagna arrivano importanti conferme: secondo Marca e Mundo Deportivo, nelle ultime ore il club andaluso avrebbe accelerato per l’esterno offensivo rossonero.è un grande estimatore di, con quest’ultimo che da giorni ha dato il suo benestare ad un approdo al Siviglia e ora spinge per andare a giocare in Spagna. Occhio dunque alla situazione Suso, con possibili sviluppi a stretto giro di posta.