Dalla Spagna: Benzema verso la permanenza al Real

Il contratto di Karim Benzema con il Real Madrid scade il prossimo 30 giugno e, al momento, non ci sono novità sul prolungamento. Il tecnico Carlo Ancelotti spera di tenere in squadra l’attaccante francese vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro, come più volte ha dichiarato in conferenza stampa: ““La mia idea è che le leggende del Real Madrid si ritirino al Real Madrid. E Benzema lo è”. Poche parole, semplici ed efficaci, con cui l’allenatore ha detto il suo punto di vista sulla questione. Secondo quanto riportato in Spagna da Marca, la punta classe ’87 dovrebbe restare in forza alle merengues. Il quotidiano afferma che qualsiasi giocatore del Real Madrid vincitore del Pallone d’Oro può usufruire di una regola non scritta per attivare il rinnovo.

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid