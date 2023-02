Ancelotti: “Benzema è una leggenda del Real Madrid, deve concludere qui”

L’allenatore del Real Madrid, l’italiano Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato da disputare domani alle 14:00 sul campo del Maiorca. I blancos hanno un ritardo di cinque punti dal Barcellona capolista: “Giocherà la squadra migliore, perché la partita più importante è domani. Se ci sarà qualche cambiamento, non sarà per il Mondiale per Club, ma perché chi si ferma, ne ha bisogno. Il Maiorca è una squadra a cui piace giocare in contropiede, si difendono molto bene. Sono solidi. Sarà fondamentale gestire bene la palla”.

Kroos e Ceballos: “Non mi interessano le trattative per i rinnovi, ma la loro professionalità. La loro voglia e il loro contributo. Penso solo a questo. Parleranno con la società”.

Benzema: “La mia idea è che le leggende del Real Madrid si ritirino al Real Madrid. E Benzema lo è”.

Foto: sito Real Madrid