Dalla Germania: Zahavi-Barcellona, pressioni sul Bayern per Lewandowski. Entra in scena il PSG

Continua a regnare l’incertezza attorno al futuro di Robert Lewandowski. Il centravanti del Bayern Monaco continua a segnare gol a grappoli e a confermarsi come uno dei migliori calciatori su scala mondiale, ma il contratto in scadenza nel 2023 e l’età che avanza (è un classe ’88) stanno alimentando le voci che ne suggeriscono l’addio. In merito a questo scottante tema, la BILD quest’oggi ha svelato un’importante retroscena: pare che Pini Zahavi, agente del polacco, si stia muovendo per mettere pressione al sodalizio bavarese con il supporto del Barcellona, uno dei club che monitorano la situazione. Uno dei, appunto: lo stesso quotidiano rivela come lo stesso Zahavi abbia offerto Lewandowski al Paris Saint-Germain, soprattutto nel caso in cui i parigini dovessero perdere uno dei tre assi che ne compongono il reparto offensivo.

Foto: Twitter Champions League