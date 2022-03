Dalla Spagna: principio d’accordo fra il Barcellona e Lewandowski. Ora va convinto il Bayern

Il grande colpo del Barcellona nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere Robert Lewandowski: come raccontato da Sport, infatti, il calciatore vorrebbe cambiare aria dopo tanti anni in Germania ed avrebbe espresso la sua preferenza per la società catalana, che appare in ripresa dopo un periodo difficile. Fra il club blaugrana e il polacco ci sarebbe già un principio d’accordo, anche se per portare a termine l’operazione restano ancora alcuni ostacoli da superare.

Il più grande è legato alla volontà del Bayern Monaco, che va convinto a lasciar partire quello che è stato uno degli uomini simbolo del passato recente bavarese, in grado di guidare a suon di gol il club verso molteplici successi.

Foto: Twitter Champions League