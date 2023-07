Dalla Germania: Xavi Simons vicinissimo al Lipsia

Dopo aver lasciato il ritiro del PSV-Eindhoven, Xavi Simons sarebbe ora vicinissimo ad accasarsi al Lipsia. Infatti, secondo SportBild, il centrocampista olandese potrebbe essere annunciato come nuovo giocatore del Lipsia già nella giornata odierna. I tedeschi lo prenderebbero in prestito secco dal Paris Saint-Germain, squadra in cui ha da poco fatto ritorno dietro pagamento di una clausola da 6 milioni di euro presente nel contratto.

Foto: Twitter PSV