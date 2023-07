Xavi Simons pronto per tornare al PSG

Tramite un post su Twitter, il PSV-Eindhoven ha reso noto che Xavi Simons ha lasciato il ritiro in Austria per completare il suo passaggio al Paris Saint-Germain. I francesi dovrebbero pagarlo 6 milioni di euro. Il giocatore era arrivato in Olanda lo scorso anno.

Foto: Twitter PSV