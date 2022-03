Dalla Germania, per Bremer niente Bayern: c’è l’Inter

Come riportavamo all’inizio del mercato di gennaio, l’Inter ha messo gli occhi su Bremer, centrale del Torino che sta giocando su livelli altissimi e con una continuità da vero top player. Oggi anche la Bild ha confermato l’interesse dei nerazzurri per il centrale brasiliano, dandoli in netto vantaggio sul Bayern Monaco, interessatasi in passato al calciatore del Torino.“Il Bayern lo ha fatto visionare e lo ha apprezzato ma Bremer è ora molto vicino all’Inter. Un trasferimento al Bayern è improbabile”, le parole che si possono leggere sul quotidiano tedesco. Sarebbe un gran colpo per l’Inter, che quest’anno ha dovuto fare i conti con il calo di De Vrij: Bremer potrebbe ricoprire proprio il ruolo dell’olandese se la trattativa andasse in porto e completerebbe un terzetto da sogno con Skriniar e Bastoni.

Foto: Twitter Torino