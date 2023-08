Dalla Germania: Pavard in sciopero con il Bayern. Il francese sta spingendo per il trasferimento all’Inter

Benjamin Pavard, come raccontato, è desideroso di trasferirsi all’Inter al più presto tanto da aver messo in piedi una sorta di “sciopero” con la società tedesca. Lo racconta la Bild, ricordando che il calciatore ha saltato tre degli ultimi quattro allenamenti e sta spingendo per la cessione e per trasferirsi in nerazzurro. Per la cessione del giocatore sono stati già raggiunti tutti gli accordi del caso, con il Bayern (30 milioni di euro più 2 di bonus) e con lui per il contratto, ma il tutto sia soggetto all’individuazione del suo sostituto da parte dei bavaresi.

Intanto Pavard non è stato convocato per la gara di oggi dei tedeschi che sfideranno l’Augsburg.

Foto: Instagram Pavard