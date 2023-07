Il Girona è pronto a mettere a segno un grande colpo di mercato. Secondo la Bild, infatti, il club spagnolo sta per mettere sotto contratto il difensore olandese Blind. L’ex Ajax non ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco e ora pare sia in procinto di ripartire dalla Spagna. Per lui è pronto un biennale.

Foto: Twitter uff Blind