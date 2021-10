Dalla Germania: Adeyemi nella lista di 6 top club, ma non partirà a gennaio

Con 12 gol e 2 assist in 17 partite tra tutte le competizioni, Karim Adeyemi è in un momento di forma spettacolare. Il 19enne attaccante tedesco, al quale abbiamo dedicato un approfondimento nelle scorse settimane, ha segnato ancora in Champions League nel successo del suo Red Bull Salzburg ai danni del Wolfsburg. Ovviamente le sue prestazioni stanno attirando l’interesse di club prestigiosi, secondo la Bild piace molto a Borussia Dortmund e RB Lipsia.

Ma non solo, infatti Sky Sport Germania racconta che Real Madrid e Atlético Madrid gradiscono molto il profilo, così come l’Inter e soprattutto il Bayern Monaco dove Adeyemi si è in parte allenato. Ma il giocatore vuole chiudere la stagione con il Salisburgo, non sarà un trasferimento che avverrà nella sessione di gennaio.

“Sono molto rilassato, sono concentrato su quello che sta succedendo qui. Certo, sono onorato, ma niente di più. Voglio arrivare agli ottavi con il Salisburgo prima di puntare oltre”, ha assicurato il giovane Karim.