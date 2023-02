Dalla Francia: un virus ha colpito i giocatori del PSG prima della gara con il Monaco

Secondo quanto riportato da RMC Sport, oltre agli infortiuni, in casa PSG sarebbe esploso un cluster di un virus che ha colpito gran parte dei calciatori nella giornata di ieri, prima della gara con il Monaco. Dopo gli infortuni su tutti quelli di Messi e Mbappè, anche il virus ha debilitato la compagine di Galtier, che infatti è stata protagonista di una prova opaca contro il Monaco (che ha vinto 3-1). In sintomi: vomito, dolori di stomaco e affaticamento.

Il tencico francese spera che questa situazione non possa ripercuotersi anche in Champions, dove il PSG dovrà affrontare il Bayern Monaco la settimana prossima.

Foto: Instagram PSG