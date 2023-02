Il PSG (senza Messi e Mbappé) perde 3-1 in casa del Monaco che si porta a -7

Vittoria importante del Monaco contro il PSG. Il club del principato ha vinto 3-1, riaprendo di fatto il campionato, portandosi a -7 dai parigini, in attesa delle altre gare di domani.

PSG decimato dalle assenze, con Messi e Mbappé fuori e magari già con la testa verso il Bayern Monaco.

Di Golovin e una doppietta di Ben Yadder le reti per i padroni di casa. Per il PSG, a segno Zaire-Emery.

Foto: twitter Monaco