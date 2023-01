Dalla Francia: PSG alla ricerca di un sostituto di Sarabia, spunta Malcom

Il PSG ha recentemente salutato Pablo Sarabia, l’attaccante spagnolo si è trasferito a titolo definitivo al Wolverhampton in Premier League. I parigini, quindi, sono alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riportato da L’Equipe, oltre a Ryan Cherki, giovane talentuoso in forza al Lione, piacerebbe anche Malcom. L’ala brasiliana, ex Barcellona e Bordeaux, dal estate del 2020 è in forza ai russi dello Zenit. Nell’attuale stagione, il classe ’97 ha già messo a segno quindici reti e sette assist in ventuno presenze con la squadra di San Pietroburgo.

Foto: Twitter ufficiale Zenit