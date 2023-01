L’Equipe: PSG, occhi puntati su Cherki per sostituire Sarabia

Dopo l’addio di Pablo Sarabia, il Paris Saint-Germain è pronto a tornare sul mercato per non lasciare ruoli scoperti nella rosa a disposizione di Cristophe Galtier. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club parigino avrebbe messo gli occhi su Ryan Cherki, giovane talentuoso in forza al Lione. L’esterno offensivo ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe lasciare il club che lo ha cresciuto e lancianto nel calcio dei grandi a soli 19 anni.

Foto: OL Twitter