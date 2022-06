Dalla Francia: Pochettino verso la risoluzione del contratto con il PSG

Volge al capolinea l’esperienza di Mauricio Pochettino con il Paris Saint-Germain. Come apprendiamo dal quotidiano “Le Parisien“, tra tra domani e dopodomani saranno limati gli ultimi dettagli per poter poi ufficializzare la risoluzione del contratto del tecnico. Pochettino è in orbita Bilbao e, come raccontato nei giorni scorsi, al suo posto sulla panchina dei parigini dovrebbe sedersi Christophe Galtier.

Foto: Twitter PSG