Dalla Francia sicuri: Galtier è il candidato numero uno per la panchina del PSG

Prende quota l’ipotesi Christophe Galtier per la panchina del Paris Saint-Germain. Una trattativa della quale Le Parisien ha scritto nella serata di ieri per poi tornare con forza quest’oggi nel primo pomeriggio. Galtier, attuale allenatore del Nizza, potrebbe così farei il grande salto dopo tredici stagioni consecutive in Ligue 1 tra Saint-Étienne, Lille e, per l’appunto, Nizza. Un percorso, il suo, che vede come indiscutibile fiore all’occhiello il campionato vinto nella scorsa stagione con il Lille, che ebbe la meglio sul PSG per appena un punto. Ora, per l’ex difensore, potrebbe essere giunto il momento dell’opportunità all’ombra della Tour Eiffel.

Foto: L’Equipe