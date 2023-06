Dalla Francia: Mbappé ha mandato una lettera al PSG. Il francese non attiverà l’opzione per prolungare il contratto fino al 2025

Il futiro di Mbappé sarà al PSG? Da contratto dovrebbe essere così, visto il recente rinnovo miliardario fino al 2025. L’Equipe mette in dubbio una lunga permanenza dell’asso francese a Parigi: secondo quanto riferito dal noto quotidiano transalpino, infatti, Kylian Mbappé ha mandato quest’oggi una lettera formale al PSG nella quale ha avvisato che non attiverà, in nessun caso, l’opzione per prolungare fino al 30 giugno 2025 presente nel suo contratto.

Da capire se Mbappé lascerà già questa estate il PSG o molto più presumibilmente la prossima estate 2024. E qui si andrebbero anche ad incastrare le parole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che aveva detto, qualche giorno fa a un tifoso “prenderemo Mbappé ma non quest’anno”.

Foto: Instagram PSG