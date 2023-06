Florentino Perez a un tifoso: “Prenderemo Mbappé, ma non quest’anno”

Il Real Madrid è sempre in corsa per il sogno in attacco che è Kylian Mbappé. Un sogno che anche i tifosi sperano possa vestire la maglia blanca, dopo gli addii di Benzema e diversi altri elementi.

A confermare che il Real è ancora sul fuoriclasse francese è stato Florentino Perez, che ha risposto a un tifoso su una domanda in merito al campione del PSG. Il numero uno dei Blancos ha risposto: “S lo prenderemo. ma non quest’anno”.

Foto: twitter Real Madrid