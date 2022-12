Bounou: “Volevamo il terzo posto, ma siamo orgogliosi di dov’è arrivato questo Marocco”

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Croazia, si è chiuso con un quarto posto il Mondiale del Marocco in Qatar. Intervenuto ai microfoni della Rai, Yassine Bounou, portiere della Nazionale marocchina, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il quarto posto: “Abbiamo dovuto recuperare in pochi giorni e fatto una grande partita, complimenti alla Croazia e ai miei compagni perché abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Abbiamo sentito che avevamo tutto un popolo con noi, è stata dura recuperare dopo la semifinale con la Francia e oggi volevamo questa vittoria. Non è stato possibile ma possiamo essere contenti del nostro Mondiale”.