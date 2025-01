Dalla Francia: il Dortmund ha già trovato l’erede di Adeyemi

Adeyemi già da giorni è un obiettivo del Napoli. Potrebbe essere proprio lui il grande colpo in entrata del club partenopeo in questa sessione invernale di calciomercato. Il calciatore tedesco, però, rimarrebbe una pista parallela rispetto alla priorità Garnacho. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da L’Equipe, il Borussia Dortmund si starebbe muovendo in anticipo e avrebbe già pensato all’ipotetico sostituto da prendere. Una cessione di questo tipo, infatti, potrebbe risultare pesante nell’arco della stagione se non rimpiazzata a dovere. Il profilo individuato dalla compagine tedesca sarebbe quello di Akgun del Galatasaray che sta letteralmente dominando in territorio turco. La dimostrazione non arriva solamente dalle prestazioni del 24enne, ma anche e soprattutto dai numeri del calciatore. Fino a questo momento, tra coppe e campionato, Yunus ha collezionato 11 gol e 7 assist in 27 presenze. Cifre importanti e che starebbero portando il Borussia a puntare sul classe 2000.

FOTO: Instagram Borussia Dortmund