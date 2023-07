Dalla Francia: accordo tra Mané e l’Al-Nassr

L’Al-Nassr potrebbe mettere a segno un altro colpo in questo mercato, dopo aver preso Brozovic, Talisca e Seko Fofana. Secondo L’Equipe, infatti, la squadra Saudita avrebbe raggiunto un accordo di massima con Sadio Mané. Inoltre, Tuchel ha già detto che lo vede come esterno sinistro e non come prima punta, cosa che potrebbe convincere il giocatore a lasciare la Baviera perché sulla fascia mancina del Bayern Monaco c’è più concorrenza. Infine, con la sua uscita i bavaresi avrebbero più possibilità di prendere un vero attaccante centrale.

Foto: Instagram Mané