Dalla Germania: interesse dall’Arabia per Sadio Mané, il Bayern chiede 32 milioni

Dopo 38 partite, 12 gol e 6 assist, Sadio Mané, 31 anni, è invitato a guardare altrove. Deluso dalla prestazione dell’attaccante senegalese ingaggiato per 41 milioni di euro, il Bayern Monaco vuole voltare pagina su Mané e fare di Harry Kane la sua nuova punta di diamante. Ma l’interessato non intende sedersi sul suo contratto a 20 milioni di euro l’anno fino al 2025. Spinto verso il trasferimento, Mané era stato messo sul mercato in cambio di una cifra accessibile: 20 M€. L’obiettivo dei bavaresi era chiaro: sbarazzarsi del numero 17 il più rapidamente possibile, anche a costo di perdere denaro. Ma Sky Germania ci dice che la situazione è cambiata. D’ora in poi non saranno più 20 milioni di euro che verranno richiesti… ma almeno 32 milioni. Perché questo improvviso aumento? Semplicemente perché il colosso tedesco ha saputo dell’interesse dell’Arabia Saudita per Mané. Concretamente, il Bayern sa che due club sauditi, Al Nassr e Al-Ahli, hanno incontrato il clan Mané. Nessun dettaglio è trapelato, ma il concetto è chiaro: il Bayern vuole sfruttare i mezzi finanziari illimitati di queste nuove potenze calcistiche per negoziare un aumento del trasferimento. Il giocatore deve ancora accettare un trasferimento verso un campionato meno prestigioso.

Foto: Instagram ufficiale Mané