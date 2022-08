Dalla Danimarca: Milan, offerta al rialzo per Onyedika

Il Milan non ha alcuna intenzione di mollare Raphael Onyedika nonostante le dichiarazioni del Midtjylland sulla volontà di tenerlo in squadra. Le conferme arrivano direttamente dalla Danimarca, dove si parla di un’offerta al rialzo dei rossoneri per il centrocampista classe 2001. Secondo quanto riportato da Ekstra Bladet, la dirigenza avrebbe offerto circa 6,5 milioni di euro per il cartellino del nigeriano, tra i principali obiettivi del Milan per il centrocampo. Si tratta di una proposta ben più ricca rispetto a quella fatta, e rifiutata, nei giorni scorsi. Ora toccherà al Midtjylland valutare la proposta: Massara e Maldini rimangono in attesa.

Foto: Instagram Onyedika