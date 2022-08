Il ds del Midtjylland non ha dubbi su Onyedika: “Vogliamo tenerlo per un altro anno”

Negli ultimi giorni si sono rincorse voci di mercato relative all’interesse del Milan per Raphael Onyedika. A far chiarezza sul futuro del centrocampista nigeriano ci ha pensato il direttore sportivo del Midtjylland, Svend Graversen. Intervenuto ai microfoni di Eurosport.dk, il dirigente ha confermato le attenzioni del club rossonero, ma ha aggiunto: “Lo vogliamo davvero tenere per un altro anno”.

Foto: Instagram Onyedika