Dal Ghana confermano: oggi Essien in Azerbaigian per la firma

Michael Essien riparte dal Sabail KF. Dal Ghana arrivano conferme rispetto a quanto vi abbiamo anticipato in esclusiva nelle scorse ore: secondo i colleghi di ghanaweb.com, l’ex centrocampista di Chelsea e Milan oggi sarà in Azerbaigian per firmare con il Sabail, club terzo in classifica nel massimo campionato azero. Essien, svincolato dal marzo 2018 dopo l’esperienza in Indonesia con il Persib Bandung, si appresta dunque tornare a giocare a distanza di un anno.

Foto: Twitter ufficiale Persib